30 г. за добрия вкус на българите: Оскари за майсторите на хубавите жилища раздаде списание "Идеален дом"(Снимки)

На изискана гала церемония в галерия "НоваАрт спейс" сп. "Идеален дом" събра водещите наши архитекти, дизайнери, художници, представители на големи български компании за строителство, производство, търговия и услуги в сферата на обзавеждането, за да отпразнуват двоен юбилей - 30-годишен рожден ден на списанието и 30 години от първия у нас конкурс за интериор "Къща на годината".

Събитието бе с подкрепата на Артекс България - Нашият дом, както и на АЙ ЕНД ДИ ГЛОБАЛ - екслузивен представител за България на COSENTINO и нейните емблематични брандове Silestone и Dekton, на Culligan Bulgaria, Veto, Уреди за вграждане, "Петър Михайлов и Ко" и интериорно студио Verde Interiori.

На изискана церемония в "НоваАрт спейс" сп. "Идеален дом" събра водещите наши архитекти, дизайнери, художници, представители на големи български компании за строителство, производство, търговия и услуги в сферата на обзавеждането. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

4 статуетки "Сребърен гвоздей" получиха най-добрите архитекти и дизайнери

За 30-и пореден път водещото наше издание за архитектура, интериор и дизайн раздаде отличията за интериор в 4 категории - "Апартаменти", "Еднофамилна къща", "Малко жилище" и "Обществен проект".

4 статуетки "Сребърен гвоздей" получиха най-добрите архитекти и дизайнери

Най-елегантно аранжираните къщи, апартаменти, офиси, публикувани на страниците на "Идеален дом" през миналата година получиха своята оценка от авторитетно жури от три известни архитектки - Албена Владимирова-Андреева, Александрина Ненкова и Радина Гешева.

Тазгодишното издание на конкурса "Къща на годината" излъчи победителите, класирани сред общо 35 номинации.

Заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов отличи със Сребърен гвоздей арх. Мирослав Гюнелиев.

Проектът на арх. Гюнелиев е на първо място в категория "Еднофамилни къщи"

- за архитектурата и интериора на къща край София.

Заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов отличи със Сребърен гвоздей арх. Мирослав Гюнелиев. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

"За мен е истинска привилегия да споделя вашия празник днес, а именно 30 г. от първото издание на списание "Идеален дом". 30 години, в които сякаш вашето издание се превърна в авторитетен източник на идеи, авторитетен източник на нови тенденции в сферата на строителството, на архитектурата, на градското развитие", каза зам.-министър Якимов.

В категорията, в която се състезават най-много проекти "Апартаменти" бяха раздадени най-много награди, но големият приз отиде при триото от млади дами - арх. Александра Хаджиева, арх. Мила Златанова, арх. Теодора Рофетова от En-Tre Studio. Реализираният проект е за тристаен апартамент в района на Боровец. Горското жилище е сериозно променено, за да отговаря на нуждите и вкусовете на собствениците. Вместо две отделни спални помещения те предпочитат да имат само едно, но за сметка на много по-просторна дневна зона.

В любимата на читателите категория "Малкото жилище"

се състезават проекти с ограничена площ, чието вътрешно оформление се постига трудно. Тази година за интериор на малко жилище първото място бе отредено на арх. Анна Коласанте, която живее и работи в Италия, но има много проекти и у нас. Награденият интериор е за софийска мансарда с история, в която някога е живял любимият на няколко поколения българи актьор Георги Парцалев. Жилището е на върха на стара кооперация в София с разчупени форми и скосявания, но с достатъчно светла височина.

Специален приз и пластика Сребърен гвоздей за "Бригада Нов дом" на bTV

връчи Венелина Гочева, издател на Медийна платформа "24 часа".

Ася Николова и Иван Конакчиев от "Ай Ди Енд Ди Глобал" дават награда на арх. Гюнелиев.

Наградата е за най-социален телевизионен формат. "Бригада Нов дом" е едно от най-разпознаваемите и обичани социално ангажирани телевизионни предавания в България. С последния си сезон то надгради мисията на формата и превърна телевизионното съдържание в платформа за обществена ангажираност.

"Тези хора зад мен миналата година станаха част от достойните българи. Един друг проект на "24 часа", припомни Венелина Гочева.

"Знаете ли за какво най-много завиждам на тези хора и на хората, за които те правят проектите? Защото им дават надежда. В България да дава някой на някого надежда, че може да живее по-добре - повярвайте ми, това е изключително важно качество и дефицитно днес", каза още издателят на медийна платформа "24 часа".

На сцената се качиха да получат специалния Сребърен гвоздей майсторите на Калин Евтимов, които заедно с целия екип на предаването - продукция на bTV, показаха за пореден път на цяла България, че Доброто е непобедимо!

Предаването не просто направи ремонти на героите в сезона, не просто разказа 13 емоционални истории, а успя да активира хората около реални каузи и социални проблеми, и ги накара да се припознаят в тях.

Зам.-министърът на културата

Марина Василева награди със Сребърен гвоздей арх. Ева Попнеделева

в категория "Обществени проекти". Наградата взе от нейно име баща й - проф. Вихрони Попнеделев.

"Тук в тази зала са всички най-ярки представители на архитектурата и дизайна в България. Вие създавате действителност, която остава след приключване на проектите, по които работите и искам да ви благодаря, че сте тук и че правите това, което правите на ежедневна база. Много съм щастлива, че има проекти, които показват, че имат смисъл, че имат характер, че облагородяват, че могат да съществуват извън големия град и в малките населени места", обърна се към публиката Марина Василева.

"Аз благодаря на Ева, защото тя работеше във Великобритания като много успешен архитект. И аз я помолих специално да дойде в България и да ми помогне

от един скапан ученически стол да направи това бижу",

каза проф. Попнеделев.

Специален приз и пластика Сребърен гвоздей за "Бригада Нов дом" на bTV връчи Венелина Гочева, издател на Медийна платформа "24 часа".

Наградата е за Арт Център "Вихрони" в с. Долно Камарци. Галерията на Вихрони Попнеделев е някогашно изоставено пространство в подбалканското село, което арх. Попнеделева и студио "Вижън Консълтинг" преобразяват неузнаваемо. (Повече за интериора на галерия "Вихрони" четете в съботния брой на "24 часа".)

"Ето, че отново се събираме на традиционната си среща по това време на годината. Но този път срещата е различна, много по-тържествена, защото "Идеален дом" празнува 30-и рожден ден. Една красива, силна възраст, която крие богато минало, но и обещава хубаво бъдеще. Рожденият ден е повод за празник, но и за равносметка", обърна се към публиката главният редактор на списанието Таня Червенкова.

През изминалите 3 десетилетия ние вървим и израстваме заедно с вас, най-талантливите архитекти и дизайнери. Мнозина от вас започнаха професионалната си кариера именно от страниците на списанието, буквално от студентските си дипломни проекти и до днес, когато са утвърдени автори с множество реализирани проекти, спечелени награди, преподаващи в университети. Но списание "Идеален дом" остава за тях първата протегната ръка.

Заедно с вас отворихме вратата на стотици жилища - къщи, апартаменти хотели, бутици и

поведе "за ръка" читателя из техните стаи, за да покаже как се прави хубав дом

Ще се съгласите с мен, че благодарение на изданието успяваме да изградим една нова култура на бита, да внушим, че уютното жилище не е просто лукс и показност, то трябва да първо удобно и после така аранжирано, че да отразява натюрела на обитателите и да носи послания.

Тази година и в. "24 часа", с който сме заедно в Медийна платформа "24 часа" също отбеляза своята 35-а годишнина. Една от големите инициативи на всекидневника е "Щастието първа новина", много позитивна и важна за времето в което живеем инициатива. А ние, в "Идеален дом" вече 30 години отразяваме и точно тази първа новина, защото какво по-голямо щастие от това да имаш свой дом, мечтан дом. 30 години списанието има за кауза именно това щастие.

Проф. Вихрони Попнеделев и зам.-министърът на културата Марина Василева

През изминалите години влязохме и показахме и някои знакови къщи - като тази с главата, както е известно жилището на ул. Шипка, проектирано от арх. Фингов, в което е живял министър председателят на България Теодоров. Когато в далечните 90 години на миналия век екипът на списанието влезе в къщата завари непокътната обстановката с красивите резбовани мебели, после всичко изчезна в разруха. Много по-скоро, преди няколко години представихме и дома на Цветан Радославов, авторът на българския химн на ул. Ангел Кънчев. Бяхме на гости на най-известинет наши художници, артисти, певци и други. Но по-важното, е че бяхме търсен съветник и партньор на всеки читател, който ни търси, и когато купува ново жилище, и когато ремонтира или инвестира в имоти. Но и, когато иска да разлисти красиви страници, да помечтае. Защото това удоволствие, което дава хартиеното издание е несравнимо със скролването пред екрана.

Големият успех на "Идеален дом", е, че се стреми да предлага богато и интересно съдържание

"Идеален дом" не е каталог, нито бук или алманах, то излиза периодично без прекъсване вече 30 години!, каза още главната редакторка на списанието.

"Аз си спомням, че

моят дядо - покойният професор Младен Мирянов, сигурно мнозина от вас го познавахте, ми даде един голям куп списание "Идеален дом",

за да се уча на добър интериорен дизайн", каза изпълнителният директор и член на съвета на директорите на "Артекс инженеринг" арх. Пламен Мирянов, който награди арх. Николай Димитров за първото място в в категория „Студентски проекти"."

Главният редактор на списание "Идеален дом" Таня Червенкова

"Честит рожден ден и честит юбилей на списание "Идеален дом", защото той със сигурност се грижи за хората, поздрави арх. Мирянов. И допълни: Както знаем, хората пренебрегват дизайна, който пренебрегва хората. И със сигурност ние уважаваме фините детайли и всички едни устойчиви дизайни, които са представени във всички тези списания."

Арх. Пламен Мирянов връчва награди на студентите за техните първи проекти и ги покани да участват в конкурс на "Артекс"

Арх. Мирянов представи най-новия проект на компанията за селище от еднофамилни къщи: „Премиум архитектура, комфорт, природа и социална инфраструктура - новото градско изживяване".

"Това е комплекс Фортиния в "Манастирски ливади". Той е един комплекс в съзвучие между обществени части и жилищни и паркова среда.

Всъщност за наша голяма радост този парцел се оказа, че попада в линейния парк, който минава през "Манастирски ливади" и даже има проектирано рекреационно езеро. И повече от 7000 квадрата са за обществена полза, а 22 000 са за жилищни части. Смятам, че най-добрите неща се случват, когато човек е готов да жертва своя комфорт, своите средства, своето време за другите", обясни архитект. Мирянов.

Главният архитект на София Боян Недев даде награда за второто място в категория „Апартаменти" на арх. Ивета Попова

и нейния екип от АТГ Дизайн. И сподели визията на Столична община за развитието на града.

Арх. Пламен Мирянов представи най-новия проект на "Артекс инженеринг"

"Искам да поздравя и колегите архитекти и дизайнери, без които това списание може би нямаше да изглежда по този начин, обърна се той към публиката. Това, което Столична община ще се опита да направи през следващите години, е да насочи усилия и в екстериора на нашия град - да се фокусира върху озеленяването на града, да се реализира по-добро озеленяване, както в публичните пространства, така и в частните имоти, каза още той.

На церемонията бе представен и новото издание "Билд Тренд", посветено на строителството, недвижимите имоти, инвестициите и съвременните тенденции в сектора.

В него читателите ще се открият както интересни концепции и добри практики, така и полезни идеи за хората, които строят, обновяват или планират своя следващ проект.

Строителният бизнес е най-динамично развиващият се сектор, обясни главният редактор на новото списание "Билд Тренд" Марияна Литова. Нашата цел беше в това списание да срещнем интересите на читателите, които купуват дом, инвестират във ваканционен имот, търсят експертни прогнози за развитието на пазара, но и успешно реализирани проекти. Затова е и полезно - в него може да намерите практически съвети от най-добрите адвокати, брокери, архитекти, добави тя.

Главният архитект Боян Недев и арх. Ивета Попова от АТГ дизайн

Главният редактор Марияна Литова представя новото премиум списание на медийна платформа "24 часа" - "Билд Тренд"

Арх. Албена Владимирова - Андреева, член на журито поздравява сп. "Идеален дом" и награждава арх. Христо Тритаков