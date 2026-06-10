ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иззеха 387 културни ценности и металотърсач от къщ...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23015552 www.24chasa.bg

Катастрофа на пътя Кресна - Кулата, движението е в една лента

600
Полиция СНИМКА: 24 часа

Временно движението е двупосочно в една лента по път I-1 Кресна - Кулата в района на Сандански поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте аварийния път от Смолян за Пампорово (Видео, снимки)