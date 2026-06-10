Катастрофа на пътя Кресна - Кулата, движението е в една лента

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Временно движението е двупосочно в една лента по път I-1 Кресна - Кулата в района на Сандански поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".