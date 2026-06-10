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Продължават аварийните дейности по откоси при 10-ти км на АМ „Струма"

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АМ "Струма" СНИМКА: Архив

През следващите дни продължават аварийните дейности по откоси при 10-ти км на АМ „Струма" в област Перник. Работите се изпълняват в платното в посока София, като при реализацията им се ограничава навлизането в аварийната лента. Необходимо е водачите да се движат внимателно и със съобразена скорост, съобщиха от АПИ. 

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

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