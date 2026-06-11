Кълцана лятна салата

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КОЙ ГОТВИ

Димитър Димитров изпраща рецепта за интересна сезонна салата. “Характерното за нея е, че всичко се кълца на ситно. Тя е много лека и сочна, подходяща за настъпващите летни горещи дни”, ни пише той.

ПРОДУКТИ

3 средно големи краставици

1 зелена чушка

1 малка глава воден (салатен) лук

3 скилидки чесън

стръкче магданоз

шепа копър

щипка млян черен пипер

зехтин

оцет/сок от лимон

хималайска сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Обелваме краставиците и ги накълцваме на ситно. Накълцваме и чушката. По същия начин процедираме и с двата вида лук, магданоз и копър.

Поръсваме зеленчуците с посочените овкусители. Разбъркваме ги добре, докато те отделят част от соковете си.

Вземаме дълбоки чинии и в тях оформяме салатата като купол. Получаваме свежа и изключително апетитна лятна вкуснотия.