Кълцана лятна салата

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КОЙ ГОТВИ
Димитър Димитров изпраща рецепта за интересна сезонна салата. “Характерното за нея е, че всичко се кълца на ситно. Тя е много лека и сочна, подходяща за настъпващите летни горещи дни”, ни пише той.
ПРОДУКТИ
3 средно големи краставици
1 зелена чушка
1 малка глава воден (салатен) лук
3 скилидки чесън
стръкче магданоз
шепа копър
щипка млян черен пипер
зехтин
оцет/сок от лимон
хималайска сол на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Обелваме краставиците и ги накълцваме на ситно. Накълцваме и чушката. По същия начин процедираме и с двата вида лук, магданоз и копър.
Поръсваме зеленчуците с посочените овкусители. Разбъркваме ги добре, докато те отделят част от соковете си.
Вземаме дълбоки чинии и в тях оформяме салатата като купол. Получаваме свежа и изключително апетитна лятна вкуснотия.