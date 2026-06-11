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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23016054 www.24chasa.bg

Кълцана лятна салата

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

Димитър Димитров изпраща рецепта за интересна сезонна салата. “Характерното за нея е, че всичко се кълца на ситно. Тя е много лека и сочна, подходяща за настъпващите летни горещи дни”, ни пише той.

ПРОДУКТИ 

3 средно големи краставици

1 зелена чушка

1 малка глава воден (салатен) лук

3 скилидки чесън

стръкче магданоз

шепа копър

щипка млян черен пипер

зехтин

оцет/сок от лимон

хималайска сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Обелваме краставиците и ги накълцваме на ситно. Накълцваме и чушката. По същия начин процедираме и с двата вида лук, магданоз и копър.

Поръсваме зеленчуците с посочените овкусители. Разбъркваме ги добре, докато те отделят част от соковете си.

Вземаме дълбоки чинии и в тях оформяме салатата като купол. Получаваме свежа и изключително апетитна лятна вкуснотия.

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