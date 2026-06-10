За ремонт на водопровод на 11 юни спират движението от път II-63 в Перник

Утре - 11 юни, от 8:00 ч. до 17:00 ч. за ремонт на водопровод ще се ограничи движението в двете посоки в участък от път II-63 Перник – Брезник – Трън, съвпадащ с ул. „Св. Св. Кирил и Методий" в град Перник. Временното ограничение е за отсечката от пътен възел „Хумни дол" до кръстовището с ул. „Бродо" и ул. „Стримон". Спирането на трафика е за изпълнение на строително-монтажни работи по реконструкцията на водопроводната мрежа на гр. Перник, възложена от „ВиК" ООД – Перник и Община Перник, съобщиха от АПИ.

При изпълнението на ремонта тежкотоварните превозни средства за и от градовете Брезник и Трън ще се пренасочват по алтернативен маршрут през гр. Батановци. За леките автомобили в посока Брезник и Трън движението също ще е през гр. Батановци, а за центъра и вътрешните квартали на гр. Перник шофьорите могат да преминават през ул. „Софийско шосе", през пътен възел „Църква" в кв. „Изток" или през пътен възел „Марина бара" в кв. „Варош".

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват пътната сигнализация и въведената временна организация в града.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.