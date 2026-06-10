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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23016439 www.24chasa.bg

Катастрофа спря движението по пътя Стамболово - Русаля

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Полиция СНИМКА: 24 часа

Ограничено е движението по път III-3031 Стамболово - Русаля поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Обходни маршрути: Русаля - Мусина - Михалци - Павликени и Павликени-Стамболово-Мусина. 

По-късно движението бе възстановено. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: 24 часа

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