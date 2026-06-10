Катастрофа спря движението по пътя Стамболово - Русаля

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Ограничено е движението по път III-3031 Стамболово - Русаля поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Обходни маршрути: Русаля - Мусина - Михалци - Павликени и Павликени-Стамболово-Мусина.

По-късно движението бе възстановено.