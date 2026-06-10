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Катастрофа на пътя Тракия - Средец

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Полиция СНИМКА: 24 часа

Временно движението по път I-5 Тракия - Средец в района на Тракия се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Трафикът се регулира от пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: 24 часа

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