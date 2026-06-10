Катастрофа ограничава движението по пътя Казанлък - Мъглиж

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Временно е ограничено движението по път I-5 Казанлък - Мъглиж поради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Обходен маршрут в двете посоки: Казанлък – Овощник – Черганово – път I-5 – Мъглиж и обратно. Трафикът се регулира от пътна полиция.