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Катастрофа ограничава движението по пътя Казанлък - Мъглиж

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Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Временно е ограничено движението по път I-5 Казанлък - Мъглиж поради катастрофа, съобщиха от АПИ. 

Обходен маршрут в двете посоки: Казанлък – Овощник – Черганово – път I-5 – Мъглиж и обратно. Трафикът се регулира от пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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