Жълт код за проливни дъждове в Западна България утре

За интензивни валежи утре и жълт код в Западна България, както и в някои централни части на страната, предупреждава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на официалната си интернет страница.

От института съобщиха, че времето утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца и през деня слабо ще се понижи.