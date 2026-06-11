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На 11 юни рожден ден имат

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Николай Хаджидончев, председател на Българската генерична фармацевтична асоциация, изпълнителен директор на “Тева Фарма” ЕАД

Инж. Димитър Димов, кмет на район “Надежда”-София

Ричард Алибегов, председател на УС на Българската асоциация на заведенията

Веселина Петракиева, журналист, директор на “Новини и актуални предавания” в БНТ

Петко Маринов, легендарен баскетболист и треньор

Игор Чипев, журналист и книгоиздател

Ализан Яхова, бивш директор на ДФ “Земеделие”, бивш депутат

Александър Консулов, управител на фирма “Ти Би Лийз” ООД

Михаил Александров, футболист, технически директор на ПФК ЦСКА

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