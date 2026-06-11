На 11 юни рожден ден имат

Николай Хаджидончев, председател на Българската генерична фармацевтична асоциация, изпълнителен директор на “Тева Фарма” ЕАД
Инж. Димитър Димов, кмет на район “Надежда”-София
Ричард Алибегов, председател на УС на Българската асоциация на заведенията
Веселина Петракиева, журналист, директор на “Новини и актуални предавания” в БНТ
Петко Маринов, легендарен баскетболист и треньор
Игор Чипев, журналист и книгоиздател
Ализан Яхова, бивш директор на ДФ “Земеделие”, бивш депутат
Александър Консулов, управител на фирма “Ти Би Лийз” ООД
Михаил Александров, футболист, технически директор на ПФК ЦСКА