Слънчево с краткотрайни валежи ще бъде времето на 11 юни

Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но привечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 28°, пише БТА.

По Черноморието ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Значителни ще са валежите в района на Централен Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 14°.