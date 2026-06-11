Православен календар за 11 юни

Св. апли Вартоломей и Варнава. Св. Лука Симферополски (Войно-Ясенецки). Св. Богородица "Достойно есть"

Днес църквата чества празника Св. Богородица - "Достойно ест", посветен на чудотворната икона в Света гора на Богородица и песнопението "Достойно есть", възпяващо божията майка в св. литургия.

Св. апостол Варнава, чието мирско име е Йосиф или Йосия, се родил на о. Кипър. Когато Господ избрал 70-те ученици и им поръчал да проповядват Неговото слово, Йосиф бил сред тях. Апостолите започнали да го наричат Варнава, което значи син на утехата. Варнава бил убит с камъни от евреите, докато им проповядвал. На о. Кипър е построен храм в негова чест.

Св. апостол Вартоломей се числи към 12 апостоли, които вървели подир Иисуса Христа и на които Господ дал сила да изцеряват болести и да правят чудеса чрез Неговото име. Св. Вартомомей проповядвал в източните страни. В град Албанопол бил разпнат на кръст с главата надолу от идолските жреци.