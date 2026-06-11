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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23021083 www.24chasa.bg

Започна полагане на хидроизолацията по пътната плоча на участъка с ремонт на Дунав мост при Русе

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СНИМКА: АПИ

Започна полагане на хидроизолация по пътната плоча в затворения за основен ремонт 320-метров участък на Дунав мост при Русе. В платното за Румъния, в което в момента се работи, се монтира и реставрирания пешеходен парапет. Извършва се и подмяна на антикорозионната защита на съоръжението, съобщиха от АПИ. 

В следващите дни предстои полагането на долен пласт на асфалтовата настилка, както и асфалт в тротоарната зона. Ще продължи и монтажът на пешеходен парапет.

Строително-монтажните дейности на Дунав мост се извършват по график и на етапи. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи. Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на трасето е през юни.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост" на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура". Екипът на Агенцията ще подава регулярна актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения. Само така ще бъде гарантирано точното, прецизно и коректното информиране на всички пътуващи.

СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ

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