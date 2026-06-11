Синоптикът Анастасия Стойчева: Студен фронт идва към страната, очакват ни интензивни валежи

"Още днес, с приближаването на студен атмосферен фронт към страната, ще започне развитие на купесто-дъждовна облачност, от която ще паднат интензивни валежи. Очакваните количества не са безобидни - между 30 и 40 литра на квадратен метър в планинските райони. Тъй като процесът е добре изразен, той ще продължи и през нощта срещу петък". Това обясни синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева.

В петък валежите ще обхванат цялата страна. Фронтът ще премине през България, а преди него ще се усилва южният и югозападният вятър, а след него - северозападният. "Най-вероятно в части от Южна България, както и в централните и източните райони на Северна България, ще се натрупат по-съществени количества валежи - основно в четвъртък и петък. В събота ще започнат да спират, а в западните райони още в петък почти няма да вали. Само в планините е възможно следобед отново да се развие конвективна облачност", подчерта синоптикът.

По думите ѝ през този сезон валежите обикновено се изливат в рамките на между един и шест часа. "Настоящият фронт не е особено бърз и ще остане активен и през нощта срещу петък. Именно тогава има голяма вероятност за по-интензивни и значителни явления", подчерта Стойчева пред Нова тв.

Тя предупреди, че на места може да паднат локални градушки.

Очакваните максимални температури в четвъртък са между 28 и 33 градуса, по Черноморието - между 22 и 26 градуса, за София - около 28 градуса. В петък ще захладнее, като в част от страната температурите ще са около и под 20 градуса.

„Предстои преминаване на добре изразен атмосферeн фронт, който ще доведе до рязка промяна на времето в страната", заяви синоптикът от НИМХ Мариана Попова.

По думите ѝ става дума за силен температурен контраст във въздушната маса на височина около 1.5 км, като пред фронта температурите са с около 15-16 градуса по-високи, докато зад него въздушната маса е значително по-студена – около 7-8 градуса. „Този контраст предполага развитие на мощна купесто-дъждовна облачност", обясни тя.

„Очакват се интензивни валежи и локално значителни количества дъжд. На места е възможно да се стигне и до наводнения", предупреди синоптикът, като припомни, че подобни ситуации са създавали проблеми и през последните седмици.