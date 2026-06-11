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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23022625 www.24chasa.bg

Горяща кола спря движението по пътя Арчар - Добри Дол

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Пожарна Снимка: Архив

Временно се ограничава движението по път II-11 Арчар - Добри Дол поради горящ автомобил, съобщиха от АПИ. 

Всички моторни превозни средства изчакват на място!

По-късно движението бе възстановено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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