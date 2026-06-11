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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23022642 www.24chasa.bg

Катастрофа на пътя Стара Загора - Раднево, движението е в една лента

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Полиция СНИМКА: 24 часа

Временно движението по път II-57 Стара Загора - Раднево при отбивката за Даскал-Атанасово се осъществява в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: 24 часа

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