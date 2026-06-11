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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23022685 www.24chasa.bg

Заради катастрофа е спряно движението по пътя Костинброд - Гинци

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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Временно се ограничава движението по път II-81 Костинброд - Гинци след Костинброд поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Обходният маршрут за леките автомобили е през Драговищица - Голяновци - Костинброд. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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