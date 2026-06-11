Заради катастрофа е спряно движението по пътя Костинброд - Гинци

Временно се ограничава движението по път II-81 Костинброд - Гинци след Костинброд поради ПТП, съобщиха от АПИ.
Обходният маршрут за леките автомобили е през Драговищица - Голяновци - Костинброд.
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Временно се ограничава движението по път II-81 Костинброд - Гинци след Костинброд поради ПТП, съобщиха от АПИ.
Обходният маршрут за леките автомобили е през Драговищица - Голяновци - Костинброд.
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!