„Манастирски ливади" е един от най-бързо развиващите се южни квартали на София, непосредствено до Витоша. Основните предимства са локацията, близостта до Южния парк, Националния Исторически музей, Парк Витоша и до два от най-големите и престижни мола в столицата. А и гледката към планината е сякаш винаги по-примамлива от тази към панелните крепостни стени, стройните комини и ефирните димоотводи.

Затова решихме да се впуснем в едно творческо архитектурно-ландшафтно приключение за създаване на нов комплекс, който да се вписва в средата, да я допълва и дообогатява, да отваря нови перспективи- както към планината, така и навътре – към личното усъвършенстване, така арх. Пламен Пламенов Мирянов представя най-новия проект на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ.

Изследвайки възможните градоустройствени и обемно пространствени решения в началото – все удряхме на камък. Ако трябваше да покрием допустимото РЗП никак не бяхме удовлетворени от тежките обеми, които започваха да блокират гледката на съседните сгради и да създават усещане за изолация от средата, напрежение и затвореност...

Вярвам, че едно от най-важните неща е да се научим да жертваме – комфорт, удоволствия, лично време, средства, възможности в името на ближния и общото благо – да поставим щастието и мира на другия пред нашето благополучие и просперитет. В случая решихме да се разделим с повече от 14 000 кв. м от допустимото РЗП с цел- изграждането на терасовидна мултифукционална сграда с частни дворове към жилищните единици, както на партера така и на второто ниво и с 7000 кв. м части за обществено ползване. Жилищната площ е замислена да бъде около 22 000 кв. м.

Комплекс Фотиния е разположен от северната страна на детска градина Флора и най-вълнуващото е, че през частният парцел преминава самият линеен парк на кв. Манастирски ливади, който е увенчан и с ретензионно езеро, което има за цел да пази квартала от наводнения. Но ние архитектите веднага му намерихме и още няколко функции – да служи за водно огледало и да бъде трибуна за събития със сцена до водата...