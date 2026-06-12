Минипици с лаваш

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КОЙ ГОТВИ

“Нов домашен хит за бързо хапване! Апетитната минипица с богата плънка в различни вариции става за минути и във фурна, и във фритюрник с горещ въздух”, ни пише Румяна Любомирова.

ПРОДУКТИ

За 2 порции:

2 питки тортила/лаваш, миникренвирши, наденички или друг колбас, доматен сос, зелена чушка, домат, заквасена сметана (по избор майонеза), настъргани сирена (моцарела, гауда, чедър), сух риган/джоджен, 3 яйца, бял и черен сусам, пармезан за поръска, клечки за зъби

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Навлажняваме съвсем леко питката и пестеливо размазваме сметана или майонеза. Слагаме парче колбас до ръба на всяка от четирите страни.

Прехлупваме и фиксираме крайчетата с клечки за зъби. Центъра запълваме с доматена салца, настъргани сирена, риган, чушка, пармезан.

Чукваме едно яйце върху пълнежа, а отстрани по повърхността на рулцата размазваме жълтък и ръсим черно-бял сусам. Печем на 180° до хрупкав загар. Изваждаме клечките преди сервиране.

Вариант 2: Загъваме в четирите края на питката ленти чедър или моцарела и чушка вместо кренвирш. В средата редуваме доматен сос, сирена, тънко нарязан колбас, пресен домат, фино настърган пармезан. Повтаряме трика с жълтъка и сусама по периферията на питката. Печем, вадим клечките, сервираме веднага.