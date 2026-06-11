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Движението по пътя между Арчар и Добри дол е временно в една лента заради катастрофа

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Катастрофа затруднява движението по пътя с. Арчар - с. Добри дол Снимка: Pixabay

Временно движението по път II-11 Арчар - Добри дол, при км 20 се осъществява в една лента поради ПТП, съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Катастрофа затруднява движението по пътя с. Арчар - с. Добри дол Снимка: Pixabay

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