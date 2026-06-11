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Заради катастрофа движението по пътя между Славотин и Смирненски е в една лента

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Катастрофа Снимка: Pixabay

Временно движението по път III-112 Славотин - Смирненски в района на Славотин се осъществява в една лента поради ПТП.

Това съобщиха от пресцентъра на АПИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Катастрофа Снимка: Pixabay

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