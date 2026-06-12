Хладен фронт носи бури, но за кратко, после пак до 30°

В понеделник валежи в Западна България, във вторник - в централните и източните райони

Хладен фронт носи облаци, дъжд и гръмотевични бури на много места в страната, но ще е за кратко, после пак температурите ще достигат 30 градуса Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури в петък ще бъдат от 14 до 19, по Черноморието до 18 градуса. Над страната ще премине студен атмосферен фронт с условия за валежи и гръмотевични бури. С проливен характер и придружени от силни гръмотевични бури ще бъдат дъждовете в Централна Северна и в Южна България. Очакваните количества са от 40 до 70 л/кв. м в крайните южни райони, като там има и

условия за градушки

През нощта срещу събота валежите в източната част от страната ще продължават, а на запад облаците ще намаляват. Максималните температури ще са от 19 до 25, по Черноморието до 22-24 градуса. За София минимална температура 15, максимална 19°.

В събота минималните температури ще бъдат от 13 до 17, по високите западни полета - от 10 до 12, по Черноморието до 15 градуса. Сутринта над страната облачността ще бъде значителна, с

ветровито време и превалявания по Черноморието

По-късно облаците ще намаляват. Следобед в планините ще превали за кратко.

През нощта срещу неделя от запад на изток ще премине бързо облачна вълна, която ще се отрази с временно усилване на вятъра, но без валежи. Максималните температури ще са от 22 до 28, по Черноморието - 15-20 градуса. За София минимална температура 15, максимална - 19°.

Над планините през деня ще има значителна облачност с превалявания и прегърмявания в следобедните часове.

Над 2500 м дъждът ще премине в сняг

Билата и върховете следобед ще бъдат закрити. Вятърът по високите части (над 2500 м) ще е от северозапад с пулсове до 25 км/ч. Максималните температури там ще са от 3 до 6 градуса, а на 1500 м - от 10 до 13. По Черноморието ще е ветровито със значителна облачност и дъжд преди обед, който ще спира временно в следобедните часове.

В неделя минималните температури ще бъдат от 10 до 16, по Черноморието до 15-16 градуса. Преди обед ще бъде ветровито. Все така ще превалява по Черноморието, а на запад ще е слънчево. Следобед над цялата страна ще бъде слънчево с развитие на купести облаци над планините. Температурите ще достигат от 25 до 30 градуса, по Черноморието - 24-26 градуса. За София очакваната минимална температура е 11, а максималната 27 градуса.

Над планините през деня облачността ще е разкъсана с превалявания и прегърмявания в следобедните часове, главно над Стара планина. Максималните температури над 2500 м ще са от 4 до 8, а на 1500 м - от 12 до 16 градуса. По Черноморието ще е ветровито със значителна облачност. Преди обед ще е дъждовно, а следобед предимно слънчево.

В понеделник се очакват валежи в Западна България , а във вторник в централните и източните райони.