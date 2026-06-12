На 12 юни рожден ден имат

Асен Христов, председател на Надзорния съвет на "Еврохолд"
Кристиан Вигенин, евродепутат, бивш министър на външните работи
Доц. д-р Велина Гергелчева, д.м., началник на Клиниката по неврология в УМБАЛ “Софиямед”
Зарина Генчева, изпълнителен директор на “Моушън Артс” ООД, член на УС на КРИБ
Д-р Георги Русев, началник Отделение по гастроентерология в МБАЛ “Сердикамед”
Добромир Гущеров, бизнесмен
Румен Йончев, председател на Земеделския народен съюз
Нели Беширова, собственик и изпълнителен директор на “Абилико” АД
Ива Петрони, журналистка
Любомир Тодоров, дипломат
Евелина Андреева, журналистка
Людмила Чешмеджиева, оперетна актриса
Наум Шопов, актьор
Николай Паслар, световен и европейски шампион по свободна борба