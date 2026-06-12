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На 12 юни рожден ден имат

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Асен Христов, председател на Надзорния съвет на "Еврохолд"

Кристиан Вигенин, евродепутат, бивш министър на външните работи

Доц. д-р Велина Гергелчева, д.м., началник на Клиниката по неврология в УМБАЛ “Софиямед”

Зарина Генчева, изпълнителен директор на “Моушън Артс” ООД, член на УС на КРИБ

Д-р Георги Русев, началник Отделение по гастроентерология в МБАЛ “Сердикамед”

Добромир Гущеров, бизнесмен

Румен Йончев, председател на Земеделския народен съюз

Нели Беширова, собственик и изпълнителен директор на “Абилико” АД

Ива Петрони, журналистка

Любомир Тодоров, дипломат

Евелина Андреева, журналистка

Людмила Чешмеджиева, оперетна актриса

Наум Шопов, актьор

Николай Паслар, световен и европейски шампион по свободна борба

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