Движението в изпреварващата лента на "Тракия" към Пловдив е ограничено заради катастрофа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно се ограничава движението в аварийната и изпреварващата лента на АМ "Тракия" при км 25, в посока Пловдив поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се осъществява в активна лента. Екип на пътна полиция регулира движението.