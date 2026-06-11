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Движението в изпреварващата лента на "Тракия" към Пловдив е ограничено заради катастрофа

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Автомагистрала "Тракия" Снимка: Диана Варникова

Временно се ограничава движението в аварийната и изпреварващата лента на АМ "Тракия" при км 25, в посока Пловдив поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се осъществява в активна лента. Екип на пътна полиция регулира движението.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Автомагистрала "Тракия"

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