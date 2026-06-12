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Православен календар за 12 юни

1060

Отдание на Пасха. Преп. Онуфрий Велики. Преп. Петър Атонски

Преп. Онуфрий Велики постъпил в манастир съвсем млад, но у него се породило силно желание да води отшелнически живот, затова напуснал манастира и отишъл в пустинята. Там в една пещера открил свят старец, при когото заживял и от него започнал да учи правилата на пустинния живот.

Когато бил вече достатъчно подготвен за подвижнически подвизи, старецът го завел навътре в пустинята и го поселил в една пещера. Св. Онуфрий се подвизавал там в продължение на 60 години.

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