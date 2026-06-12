Нормален трафик на граничните пунктове и преходи със съседните държави

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Нормален е трафикът на граничните пунктове и преходи със съседните държави, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР на сайта си. Информацията е към 6 ч тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. На граничния преход Русе–Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Движението се регулира.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия.