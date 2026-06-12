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Част от околовръстния път на Солун ще бъде затворен, трафикът за Халкидики ще бъде затруднен

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Солун СНИМКА: Pixabay

От тази вечер за 48 часа ще бъде затворен участък от околовръстния път на втория по големина гръцки град Солун за дейности по разрушаването на мост, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Спирането на движението, което ще започне от 23 ч. тази вечер, ще бъде и в двете посоки в източната част на трасето в района на пътния възел Пилея – Панорама, т.е. ще засегне и трафика на пътуващите от граничния преход Кулата/Промахон на границата с България към Халкидическия полуостров.

Затварянето на околовръстния път се налага заради строителството на пътната артерия "Флайовър" (Flyover) с дължина почти 8 км, която предвижда изграждането на естакада с дължина от 4 км над съществуващия източен околовръстен път на града. Обектът трябва да бъде завършен до пролетта на 2027 г.

През двата дни, в които ще бъде спряно движението в участъка, трафикът ще бъде насочван по алтернативни маршрути, включително през центъра на Солун, пише БТА. Освен затварянето на споменатия участък за целия уикенд, ще има затваряне и на други отсечки за по-кратки периоди, ограничения за движението на товарни автомобили в зоните на строителните дейности, както и временни ограничения на паркирането по определени улици.

Солун СНИМКА: Pixabay

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