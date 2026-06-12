Проф. Емил Гачев: През май и юни е нормално да има доста валежи

„За тази част от годината такъв тип атмосферна циркулация е нормална. Времето през май и юни е динамично, обикновено с доста валежи", обясни проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН. По думите му миналата година е била аномална, защото юни беше изключително сух месец.

За предупреждението за жълти кодове, той обясни, че е възможно на някои места валежите да надхвърлят критичните стойности. „Например валеж от 60 литра на квадратен метър в рамките на 24 часа вече се счита за потенциално опасен за наводнения. Много често има количества над тези стойности, обикновено в отделни точки. Проблемът е, че тези точки не могат да бъдат прогнозирани, защото атмосферата е динамична. Могат да се определят районите с най-голям риск, но не и точното място, където ще се случи", обясни проф. Гачев пред Нова тв.

През пролетно-летния сезон обикновено най-застрашени са планинските и предпланинските райони, през есента - крайбрежните райони.

„Рискови са и всички, където горската покривка е изсечена. Има много части на България, където има кални порои в селищата, защото няма пълноценна гора, която да спира ефекта от големите валежи", обясни проф. Гачев.

Ефектът от феномена „Ел Ниньо" ще се усети в Европа през зимата и следващата година.