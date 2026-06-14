Дъщерята на проф. Вихрони Попнеделев превръща порутена селска сграда във вдъхновяващо артпространство

Проектът получи "Сребърен гвоздей" и първо място за обществени интериори в конкурса "Къща на годината" на сп. "Идеален дом"

"Сребърен гвоздей” и първо място за обществени интериори в конкурса “Къща на годината” на списание “Идеален дом” спечели галерия “Вихрони”. Призът е за арх. Ева Попнеделева и студио “Вижън Консълтинг”, които преобразяват изоставено пространство в подбалканското село Долно Камарци, превръщайки го в културен център за професионалисти и любители на изкуството. “Това беше занемарен някогашен ученически стол, който дъщеря ми наистина преобрази - каза художникът при получаването на наградата по време на церемонията на 9 юни по случай 30-годишния юбилей на списанието. - Ева имаше успешна кариера на архитект във Великобритания и аз я извиках да помогне с проекта и преустройството на помещението.”

Проектът е по инициатива на известния български художник проф. Вихрони Попнеделев. Зам.-министърът на културата Марина Василева връчва приза на Вихрони Попнеделев. Снимка: 24 часа Той създава артцентъра заедно със съпругата си проф. Аделина Попнеделева през далечната 1998 г., за да популяризира визуалните и приложните изкуства сред младите, да предлага курсове и творчески занимания за малки и големи. Точно преди ковид пандемията те решават да реновират пустееща сграда в центъра на софийското село. Дъщерята на професора арх. Ева Попнеделева проектира цялостното обновяване и надстрояване на бившата училищна столова, за да се създаде живо и вдъхновяващо пространство. Комплексът включва обособена изложбена площ, заседателна зала, кабинети и депо за съхранение на произведения на изкуството. В сградата има и голяма изложбена зала. Снимка: Асен Емилов

Бившата помощна сграда е разположена в непосредствена близост до основното училище. Архитектурата ѝ е типична за 80-те години на миналия век и носи характерни елементи от соца. После школата е затворена, а прилежащите постройки са изоставени и потъват в разруха заради ограничения бюджет. Препятствие се оказват и множеството липсващи носещи елементи на конструкцията. Въпреки това е взето решение сградата да бъде запазена и реновирана, а не разрушена.

Една от основните причини постройката да бъде запазена е, че преди много години

училищният комплекс е бил построен от жителите на село Долно Камарци

Изборът да бъде съхранено наследството и трансформирано за нов живот е уважение към техния труд. Другата е, че по този начин проектът е много по-екологично съобразен. Чрез оползотворяването на съществуващата конструкция и обновяването на сградата въглеродните емисии са намалени с над 50% в сравнение с ново строителство. Интериорът в новото културно пространство Снимка: Асен Емилов

Проектът е реализиран с внимателно рециклиране на материали, като поне 70% от използвания в строителството ресурс е вложен повторно, а някои

монтажни отпадъци заживяват нов живот като публично изкуство