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Православен календар за 14 юни

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На 14 юни рожден ден имат

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Гергана Паси, президент на "ПанЕвропа" в България, основател на Дигитална национална коалиция", директор "Европейски въпроси", бивш министър по европейските въпроси

Михаела Калайджиева, юрист, главен директор "Корпоративна политика" на "Йеттел"

Манол Генов, бивш министър на околната среда и водите

Пламен Константинов, бивш национал по волейбол, треньор

Силвия Аздреева, алпинистка, изкачила Еверест, Лхоце и К2

София Бобчева, актриса

Крум Савов, журналист

Любомир Кючуков, директор на Института за икономически и международни отношения

Николай Иванов, бивш национал по волейбол

Кирил Йорданов, бивш кмет на Варна

Валентин Михов, журналист

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