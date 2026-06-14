На 14 юни рожден ден имат

Гергана Паси, президент на "ПанЕвропа" в България, основател на Дигитална национална коалиция", директор "Европейски въпроси", бивш министър по европейските въпроси
Михаела Калайджиева, юрист, главен директор "Корпоративна политика" на "Йеттел"
Манол Генов, бивш министър на околната среда и водите
Пламен Константинов, бивш национал по волейбол, треньор
Силвия Аздреева, алпинистка, изкачила Еверест, Лхоце и К2
София Бобчева, актриса
Крум Савов, журналист
Любомир Кючуков, директор на Института за икономически и международни отношения
Николай Иванов, бивш национал по волейбол
Кирил Йорданов, бивш кмет на Варна
Валентин Михов, журналист