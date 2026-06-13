Условията за туризъм в планините са добри, все още има сняг на над 2000 метра надморска височина

Условията за туризъм в планините са добри, все още има сняг на над две хиляди метра надморска височина, казаха за БТА от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст. Температурите са между 6° и 8 градуса, има разкъсана облачност. Според прогнозата за времето не се очакват валежи, но трябва да се има предвид, че е възможно да има локални превалявания. Туристите да бъдат предпазливи заради възможни подхлъзвания, допълниха от спасителната служба.

Нощта е преминала без инциденти в планините.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще преобладава слънчево време, след обяд - с купеста облачност и на места в масивите от Централна България ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 8°.