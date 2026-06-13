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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23034717 www.24chasa.bg

Катастрофа затруднява движението между Симитли и Разлог

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Път Снимка: Pixabay

Движението при 17-и км на път II-19 Симитли - Разлог се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ). От пътната агенция призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

От Областната дирекция на МВР съобщиха във връзка с пътния инцидент, че по първоначална информация на път II-19 след село Градево в посока Разлог, лек автомобил, движещ се в посока Банско, се е ударил в бетонна стена, след това странично в джип, движещ се в посока София и се е преобърнал по таван. Няма данни за сериозно пострадали.

Път Снимка: Pixabay

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