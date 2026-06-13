Катастрофа затруднява движението между Симитли и Разлог

Движението при 17-и км на път II-19 Симитли - Разлог се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ). От пътната агенция призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

От Областната дирекция на МВР съобщиха във връзка с пътния инцидент, че по първоначална информация на път II-19 след село Градево в посока Разлог, лек автомобил, движещ се в посока Банско, се е ударил в бетонна стена, след това странично в джип, движещ се в посока София и се е преобърнал по таван. Няма данни за сериозно пострадали.