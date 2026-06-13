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Пускат метрото между станциите "Театрална" и "Хаджи Димитър" предсрочно

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Метростанция "Хаджи Димитър" Снимка: Столична община

На 15 юни (понеделник) „Метрополитен" ЕАД предсрочно възстановява експлоатацията на метростанциите „Театрална" и „Хаджи Димитър" от третата линия на софийското метро, съобщиха от "Метрополитен".

Първият влак от метростанция „Хаджи Димитър" ще потегли в 5:00 часа сутринта.

Ръководството на „Метрополитен" възложи на изпълнителя да извърши строително-монтажни дейности в района в съкратени срокове, с цел да се облекчи трафикът в столицата и да се осигури по-бързо и удобно придвижване в дните на предстоящите зрелостни изпити.

„Предсрочното възстановяване на движението в района на двете станции е нашият принос за по-спокойното придвижване в града в дните на матурите. Даваме възможност на зрелостниците и техните семейства да разчитат на бърз, сигурен и предвидим транспорт, като същевременно облекчаваме автомобилния трафик в столицата", заяви изпълнителният директор на „Метрополитен" ЕАД Николай Найденов.

Метростанция "Хаджи Димитър" Снимка: Столична община
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