Пускат метрото между станциите "Театрална" и "Хаджи Димитър" предсрочно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 15 юни (понеделник) „Метрополитен" ЕАД предсрочно възстановява експлоатацията на метростанциите „Театрална" и „Хаджи Димитър" от третата линия на софийското метро, съобщиха от "Метрополитен".

Първият влак от метростанция „Хаджи Димитър" ще потегли в 5:00 часа сутринта.

Ръководството на „Метрополитен" възложи на изпълнителя да извърши строително-монтажни дейности в района в съкратени срокове, с цел да се облекчи трафикът в столицата и да се осигури по-бързо и удобно придвижване в дните на предстоящите зрелостни изпити.

„Предсрочното възстановяване на движението в района на двете станции е нашият принос за по-спокойното придвижване в града в дните на матурите. Даваме възможност на зрелостниците и техните семейства да разчитат на бърз, сигурен и предвидим транспорт, като същевременно облекчаваме автомобилния трафик в столицата", заяви изпълнителният директор на „Метрополитен" ЕАД Николай Найденов.