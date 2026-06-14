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Православен календар за 14 юни

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2 Неделя след Петдесетница – на Всички български светии

Св. прор. Елисей. Св. Методий, патр. Константинополски (Отдание на Петдесетница)

Св. пророк Елисей живял около 900 г. пр. Хр. Той бил приемник на св. пророк Илия.

Св. Методий бил роден на о. Сицилия. Приел монашество и се прочул като защитник на иконопочитанието. При царица Теодора бил избран за цариградски патриарх. В първата неделя на Великия пост Неделя на Православието патриарх Методий тържествено внесъл иконите в храма и написал канон в тяхна чест.

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