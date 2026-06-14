ПСС: Опасност от намалена видимост край връх Ботев, туристите да не подценяват условията

В района на връх Ботев в Стара планина е облачно и има мъгла, предупредиха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст (БЧК). Туристите да бъдат внимателни. В останалите части от планините има разкъсана облачност до слънчево време и условията за туризъм са добри.

Туристите да не тръгват сами, да казват на близките си къде отиват, да имат заредени телефони, да спазват маркировката и да не излизат извън обозначените маршрути, напомниха от спасителната служба.

През изминалата нощ не са регистрирани инциденти в планините.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по високите върхове - и силен, северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°, пише БТА.