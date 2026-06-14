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Ремонт ограничава движението в посока София по пътен възел „Ябланица" на "Хемус"

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Магистрала “Хемус”

От 15 юни, понеделник, до 18 юни, четвъртък, от 8 до 20 ч, за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел „Ябланица" (при 74-и км) на автомагистрала (АМ) „Хемус" в посока София, в област Ловеч. Това съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура".

По време на ремонтните работи трафикът ще преминава по обходен маршрут по първокласния път I-3 Бяла - Ботевград до с. Джурово, а оттам автомобилният поток ще се насочва към пътен възел „Джурово" (при 68-и км), където ще се включва на магистралата.

Агенция „Пътна инфраструктура" призовава шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

БТА припомня, че през май служител на пътната поддръжка пострада при пътен инцидент на 74-ти км от АМ „Хемус".

Магистрала “Хемус”

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