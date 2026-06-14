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Възстановиха движението по "Струма", посока София

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АМ "Струма" СНИМКА: Архив

Възстановено e движението по АМ ,,Струма'' от км 97 до км 104, в  ляво платно за посока София. Това съобщиха от АПИ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

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