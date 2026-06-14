Понеделник идва със слънце, но в нощта срещу вторник - дъжд и гръмотевици

През нощта времето в повечето райони от страната ще бъде предимно ясно, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Временни увеличения на облачността ще има над Северна България, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина – временно умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 29°.

През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места явленията ще бъдат интензивни. Има условия и за градушки.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие – временно умерен. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 19°-22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по Северното Черноморие – до 3 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. По-късно през деня и през нощта срещу вторник ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

Във вторник въздушната маса ще бъде неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Ще духа до умерен северозападен вятър. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25° и 30°.

И в сряда въздушната маса ще бъде неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Източна и Южна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Ще продължи да духа до умерен северозападен вятър. Съществена промяна на температурите не се очаква.