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Възстановено е движението в посока София при 103-и км на АМ "Струма" и през тунел "Железница"

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Тунел "Железница" Снимка: СНИМКА: МРРБ

Монтирани са високоякостни мрежи и въжета за обезопасяване на трасето

Възстановено е движението в посока София при 103-и км на АМ "Струма" и през тунел "Железница" след като от петък до неделя са монтирани високоякостни мрежи и въжета, с които да се обезопаси трасето от свличането на скалната маса. По този начин се гарантира безопасното преминаване в участъка и се улеснява пътуването, предвид нарастващия интензивен трафик, посочват от АПИ.

Припомняме, че от 19 април преминаването през участъка беше ограничено поради свличането на скална маса от обилните валежи и отсечката беше затворена за движението, а трафикът прeминаваше по обходен маршрут.

От петък до днес екипите на пътноподдържащата фирма работиха при пълна мобилизация, за да обезопасят трафика.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Тунел "Железница"

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