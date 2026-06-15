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Православен календар за 15 юни, виж кой празнува днес

1380

Св. прор. Амос. Св. мчк Исихий Доростолски. Св. Ефрем, патр. Сръбски, българин

Амос бил роден в палестинския град Текоа и бил пастир по занятие, когото Бог повикал на пророческо служение през времето на юдейския цар Озия и на израилския цар Йеровоам. Народът обаче не се вслушвал в откровенията му.

Заради предупрежденията си пророкът бил наказван от вождовете на израилския народ.

Починал през VIII в. пр. Хр. Пророчествата на св. Амос са събрани в книга, която носи неговото име и се състои от девет глави.

Имен ден: Августин

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