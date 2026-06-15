Крамбъл с ябълки и череши

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КОЙ ГОТВИ

Наталия Панчева предлага рецепта за вкусен десерт, който е и лесен, и сезонен.

ПРОДУКТИ

160 г брашно, 100 г краве масло, 5 с. л. захар, 1 щипка сол, по желание шепа сурови бадеми

За пълнежа: 2-3 ябълки, 100 г череши, 3 с. л. ром, 3 с. л. лимонов сок, 25 г захар, 1 к. л. брашно

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Слагаме в купа пресятото брашно, захарта, солта и кравето масло, нарязано на кубчета. Размесваме всичко с ръце до образуване на маслени трохи.

Измиваме плодовете. Обелваме ябълките и почистваме семенната част, а черешите обезкостяваме. Размесваме добре плодовете с лимоновия сок, рома, брашното и захарта.

Прехвърляме плодовата смес в подходящ съд за печене и отгоре покриваме с маслените трохи и накълцаните бадеми.

Поставяме съда в незагрята фурна и печем на 170 градуса до приятен златист загар (около 30 минути).