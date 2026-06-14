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Възстановено е движението по магистрала "Хемус" в посока София

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Магистрала “Хемус”

Възстановено е движението на автомагистрала "Хемус" при км 56 в посока София,  съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По-рано днес то беше ограничено заради разсипан асфалт, който пречеше на преминаването по активната лента, припомня БТА.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Магистрала “Хемус”

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