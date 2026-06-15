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"Люлин" остава без топла вода от днес заради годишен ремонт

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СНИМКА: Pixabay

От днес до 21 юни ще бъде преустановено топлоподаването към потребителите на всички микрорайони на ж.к. „Люлин", съобщи „Топлофикация София" на интернет страницата си.

Причината за спирането е извършването на годишен планов ремонт в отоплителна централа „Люлин" и по топлопреносната мрежа. Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения, както и за поддържане и повишаване сигурността и ефективността на топлоснабдяването, пише БТА.

Заради подмяна на участък от магистрален топлопровод, за 4 и 5 микрорайон периодът на спиране на топлоподаването ще е по-дълъг - от 15 до 28 юни.

Извършваните дейности са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга, като ще осигурят по-висока надеждност и по-ниска степен на аварийност на трасето през предстоящия отоплителен сезон, посочват от дружеството.

СНИМКА: Pixabay

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