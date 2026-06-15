Аварирал сервизен камион спря за кратко полетите от летището в София

Аварирал сервизен камион спря за кратко излитащите полети от летище "Васил Левски", съобщи БНТ.
Повредата е спряла полетите за около два часа, тъй като камионът е аварирал на пистата.
Към момента полетите са възстановени.
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Аварирал сервизен камион спря за кратко излитащите полети от летище "Васил Левски", съобщи БНТ.
Повредата е спряла полетите за около два часа, тъй като камионът е аварирал на пистата.
Към момента полетите са възстановени.
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