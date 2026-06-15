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Аварирал сервизен камион спря за кратко полетите от летището в София

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Летище "Васил Левски" - София Снимка: Архив

Аварирал сервизен камион спря за кратко излитащите полети от летище "Васил Левски", съобщи БНТ. 

Повредата е спряла полетите за около два часа, тъй като камионът е аварирал на пистата. 

Към момента полетите са възстановени. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Летище "Васил Левски" - София Снимка: Архив
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