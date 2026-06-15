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Добри са условията за туризъм в планините

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Стара планина СНИМКА: Архив

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна (ПСС) служба към Българския червен кръст (БЧК).

От ПСС допълниха, че времето е ясно и слънчево, но на места има слаб вятър.

През последното денонощие в планинската служба не са постъпвали сигнали за инциденти, пише БТА.

Днес ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина – временно умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 29°, съобщиха от НИМХ.

Стара планина СНИМКА: Архив
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