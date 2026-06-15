До 18 юни се променя движението в два участъка на път I-1 в област Благоевград

От утре - 16 юни, до 18 юни (четвъртък), между 8 ч. и 17 ч., за обновяване на маркировката ще се променя организацията на движение в два участъка на път I-1 Благоевград - Кулата. При изпълнение на дейностите трафикът в отсечките Стара Кресна - Кресна /от км 392 до км 402/ и Сандански - Ново Делчево /от км 421 до км 423/ ще се осъществява двупосочно в една лента и ще се регулира от сигналисти, съобщиха от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.