ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световна титла и световен рекорд за България на иг...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23046503 www.24chasa.bg

До 19 юни временно променят движението в част от „Струма“ в област Кюстендил

812
Магистрала “Струма” СНИМКА: “24 ЧАСА”

От днес до 19 юни /петък/, от 7 ч. до 16:30 ч., за премахване на крайпътна растителност, временно ще се променя организацията на преминаването в отсечката между 37-и и 56-км от АМ „Струма" в област Кюстендил. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. При изпълнение на дейностите по трасето трафикът ще преминава в активната лента, съобщиха от АПИ. 

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Магистрала “Струма” СНИМКА: “24 ЧАСА”

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)