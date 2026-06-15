До 19 юни временно променят движението в част от „Струма“ в област Кюстендил

От днес до 19 юни /петък/, от 7 ч. до 16:30 ч., за премахване на крайпътна растителност, временно ще се променя организацията на преминаването в отсечката между 37-и и 56-км от АМ „Струма" в област Кюстендил. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. При изпълнение на дейностите по трасето трафикът ще преминава в активната лента, съобщиха от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.