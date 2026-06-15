Десетки населени места в област Добрич и това лято ще са без вода дни наред

За липса на вода дни наред в десетки населени места в област Добрич, за ниско налягане, за режим на питейната течност за поредно лято алармираха кметове на общини в областта на среща, организирана от областния управител Руслан Томов.

Тревогите на кметовете изслушаха народните представители от областта Румен Мунтянов, Стоян Тонев, Стилиян Гандев и Свилен Трифонов. Изпълнителният директор на „ВиК Добрич" АД Хари Павлов не уважи срещата. „Не посочи викакви обяснения за това, че не присъства", каза областният управител Руслан Томов. Не присъстваха и поканените представители на регионалното министерство, на ВиК холдинга, на КЕВР.

„3400 км е водопреносната мрежа в област Добрич. От нея са подменени около 1000 км", каза Найден Димов, началник на производствено-техническия отдел във водното дружество. „И кметовете на общините поставиха проблема с амортизираната водопреносна мрежа като основен, въпреки че чрез различни източници на финансиране се опитват да подменят част от нея. Тази мрежа е на повече от 50-60 години", добави областният управител.

„ВиК" няма средства за подмяна на тази мрежа, освен това нямаме и достатъчно кадри за поддръжката й. Случва се в една община да станат три водни аварии в трите й края, а разполагаме само с две групи. Трябва да изберем кои населени места ще останат по-дълго без вода", обясни Димов. Липсата на кадри той обясни с ниските работни заплати, които са минимални.

Народният представител Стоян Петров каза, че ще настоява пред принципала на дружеството – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, да бъде извършена ревизия на „ВиК Добрич". ВиК операторът е във влошено финансово състояние от години и продължава да трупа задължения. Дългът към момента е около 10 млн. евро. Той заяви, че ще бъде поискана спешна среща с регионалния министър и представители на ВиК холдинга, за да бъдат обсъдени възможностите за действия в сектора. Тъй като водата в Добричко се изпомва от дълбоко, поне 40 процента от приходите на водното дружество отиват за плащане на ел. енергия – този проблем отново беше посочен на срещата.

„Ръководството на „ВиК Добрич" отказва срещи с кметове, народни представители, областен управител. Не знаем как върви изпълнението на сегашния бизнесплан на водното дружество за инвестиции, не знаем докъде е подготовката на следващия", каза народният представител Свилен Трифонов. На срещата всички се обединиха зад позицията, че водоснабдяването в област Добрич е в кризисно. „Сред необходимите стъпки са ускоряване на процедурите по ВиК проекти, включително в Балчик, който е свлачищен район, както и законодателни промени, свързани с управлението на ВиК сектора и координацията между институциите", добави Трифонов.

Областният управител Руслан Томов заяви, че проблемите във водоснабдяването в областта са трупани с десетилетия и не могат да бъдат решени незабавно. Той заяви, че ще направи всичко в рамките на правомощията си за придвижване на решенията, но отбеляза, че отсъствието на изпълнителния директор на „ВиК Добрич" от срещата е затруднило дискусията и възможността да бъде представена пълна информация за състоянието на дружеството.