Содена питка с маслини

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
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КОЙ ГОТВИ
“С удоволствие представям рецепта за вкусна содена питка”, ни пише
Валя Михайлова.
ПРОДУКТИ
1 яйце,
1/2 ч.ч. кисело мляко,
1 ч.л. сода,
1 к.ч. краве масло или олио,
1 ч.ч. брашно (много вкусна става и с лимецово брашно),
1 шепа маслини,
50 г сирене,
по желание: сух босилек, сух риган, семена по избор
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Сипваме в купа киселото мляко и добавяме содата към него. Разбъркваме, докато шупне. Към млякото добавяме яйцето и мазнината и разбъркваме до хомогенна смес.
Прибавяме брашното и разбъркваме отново до получаването на лепкаво меко тесто.
Режем маслините на дребно и ги прибавяме към тестото заедно с натрошеното сирене и сухите подправки.
Поръсваме със семена по желание. Питката печем на 180°C около половин час. След като е готова, намазваме коричката с парче масло.