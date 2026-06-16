Содена питка с маслини

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КОЙ ГОТВИ

“С удоволствие представям рецепта за вкусна содена питка”, ни пише

Валя Михайлова.

ПРОДУКТИ

1 яйце,

1/2 ч.ч. кисело мляко,

1 ч.л. сода,

1 к.ч. краве масло или олио,

1 ч.ч. брашно (много вкусна става и с лимецово брашно),

1 шепа маслини,

50 г сирене,

по желание: сух босилек, сух риган, семена по избор

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Сипваме в купа киселото мляко и добавяме содата към него. Разбъркваме, докато шупне. Към млякото добавяме яйцето и мазнината и разбъркваме до хомогенна смес.

Прибавяме брашното и разбъркваме отново до получаването на лепкаво меко тесто.

Режем маслините на дребно и ги прибавяме към тестото заедно с натрошеното сирене и сухите подправки.

Поръсваме със семена по желание. Питката печем на 180°C около половин час. След като е готова, намазваме коричката с парче масло.