На 16 юни рожден ден имат

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Симеон Сакскобургготски, министър-председател на България (2001-2005 г.)

Доц. д-р Мирослава Радева, социолог, преподавател в Пловдивския университет

Галя Захариева, кмет на Нова Загора

Д-р Антоанета Томова, началник на отделението по медицинска онкология в Комплексния онкологичен център-Пловдив, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Бойка Велкова, актриса и режисьор

Епископ Евлогий, игумен на Рилския манастир

Георги Гвоздейков, бивш министър на транспорта

Михаил Миков, бивш председател на Народното събрание, бивш лидер на БСП

Проф. д-р Николай Слатински, експерт по национална сигурност

Проф. Илко Гетов, бивш зам.-министър на здравеопазването

Проф. д-р Росен Дребов, хирург в “Пирогов”

София Кузева, актриса

Румяна Барева, оперна певица

Красимир Анев, биатлонист, европейски шампион

Ася Анастасова, журналистка, бивша национална състезателка по синхронно плуване