На 16 юни рожден ден имат

Симеон Сакскобургготски, министър-председател на България (2001-2005 г.)
Доц. д-р Мирослава Радева, социолог, преподавател в Пловдивския университет
Галя Захариева, кмет на Нова Загора
Д-р Антоанета Томова, началник на отделението по медицинска онкология в Комплексния онкологичен център-Пловдив, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”
Бойка Велкова, актриса и режисьор
Епископ Евлогий, игумен на Рилския манастир
Георги Гвоздейков, бивш министър на транспорта
Михаил Миков, бивш председател на Народното събрание, бивш лидер на БСП
Проф. д-р Николай Слатински, експерт по национална сигурност
Проф. Илко Гетов, бивш зам.-министър на здравеопазването
Проф. д-р Росен Дребов, хирург в “Пирогов”
София Кузева, актриса
Румяна Барева, оперна певица
Красимир Анев, биатлонист, европейски шампион
Ася Анастасова, журналистка, бивша национална състезателка по синхронно плуване